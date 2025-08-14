 
Nike Offcourt 男子拖鞋 - 暗灰/白色/黑

Nike Offcourt

男子拖鞋

44% 折让
暗灰/白色/黑
深藏青/深藏青/石膏色
黑/黑/白色

Nike Offcourt 男子拖鞋采用匠心设计，旨在让你放松身心，积蓄能量。足底双层泡绵搭配柔软固定带，缔造非凡舒适脚感；外底采用经典 AF1 圆形支点底纹，结合品牌标志，以休闲风格向传统篮球运动致敬。还在等什么？悠享惬意时光吧。


  • 显示颜色： 暗灰/白色/黑
  • 款式： BQ4639-001

出众舒适

出众质感

契合足形的鞋床妥帖贴合双足，双密度泡绵为足底缔造舒适缓震效果和稳固体验。

舒适体验

柔软固定带包裹设计，令脚背倍感舒适。

为运动而生

深切弯曲凹槽，可随足部动作自如弯曲，缔造自如穿着感受。

非凡抓地力

流线型鞋头营造出众抓地力和支撑力，而外底同心圆纹路缔造可驾驭多种地面的出色抓地力。

产品细节

