 
Nike One 女子速干高腰九分紧身裤 - 黑/暗烟灰

Nike One

女子速干高腰九分紧身裤

46% 折让

NIKE ONE 系列，配你每一场 PLAY。Nike One 女子速干高腰九分紧身裤采用柔软弹性面料，可随身体动作灵活伸展，同时帮助保持干爽舒适；裤腿外侧拼接搭配正面交叠腰部设计，尽显不凡格调。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： HV2293-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 后腰内置口袋可收纳大部分手机

产品细节

  • 腰部印有耐克勾标志
  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。拼接：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
