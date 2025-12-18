Nike One
女子速干高腰口袋骑行短裤
23% 折让
Nike One 女子速干高腰口袋骑行短裤采用百搭匠心设计，休闲训练两相宜，助你驾驭多场景穿搭。针织面料柔软非凡，可随身体动作灵活伸展，同时帮助保持干爽舒适。高腰设计搭配挚爱短款上衣，打造出众的全身行头，令你畅享舒适感受，洋溢自信风采。
- 显示颜色： 锈粉/白色
- 款式： FZ6759-685
妥帖包覆，自信从容
不透明面料结合高腰设计，为臀部提供出众包覆效果，助你轻松驾驭大幅度弯腰和伸展动作。减少接缝设计，塑就顺滑贴合感，突显迷人曲线。
匠心设计，无惧挑战
后腰中央内置口袋，为智能手机营造充裕收纳空间。大腿两侧设有口袋，便于随手存取物品。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
理想单品
该系列紧身裤和短裤有多种长度可供选择，助你随心切换风格，轻松驾驭不同运动。可搭配 Nike One 上衣和运动内衣，打造全身造型。
产品细节
- 面料/腰部里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
