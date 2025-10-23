 
Nike One 女子速干高腰紧身裤 - 烟灰紫红/白色

Nike One

女子速干高腰紧身裤

40% 折让

售罄：

此配色当前无货

无论是日常安排，还是训练穿着，灵活性都必不可少。Nike One 女子速干高腰紧身裤轻盈非凡，塑就如第二层肌肤般的非凡舒适感受，让你爱不释手。不透明柔滑面料，为你营造出色包覆效果，助你自信驾驭不同训练及日常活动。该产品含有再生聚酯纤维。


  • 显示颜色： 烟灰紫红/白色
  • 款式： DM7279-208

Nike One

40% 折让

百搭单品

无论是日常安排，还是训练穿着，灵活性都必不可少。Nike One 女子速干高腰紧身裤轻盈非凡，塑就如第二层肌肤般的非凡舒适感受，让你爱不释手。不透明柔滑面料，为你营造出色包覆效果，助你自信驾驭不同训练及日常活动。该产品含有再生聚酯纤维。

用心练，更自信

不透明面料通过深蹲动作测试，可提供出众包覆效果。侧边采用无缝设计，腰部背面融入贴合身形的 V 字形设计，缔造流畅版型。

动起来，也干爽

弹性面料结合 Dri-FIT 技术，导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

灵活练，迎挑战

采用匠心设计，高腰配有一个隐藏式口袋，助你整装待发，迎接日常挑战。

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 高腰设计
  • 面料：聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 烟灰紫红/白色
  • 款式： DM7279-208

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。