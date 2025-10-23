Nike One
女子速干高腰紧身裤
40% 折让
售罄：
此配色当前无货
无论是日常安排，还是训练穿着，灵活性都必不可少。Nike One 女子速干高腰紧身裤轻盈非凡，塑就如第二层肌肤般的非凡舒适感受，让你爱不释手。不透明柔滑面料，为你营造出色包覆效果，助你自信驾驭不同训练及日常活动。该产品含有再生聚酯纤维。
- 显示颜色： 烟灰紫红/白色
- 款式： DM7279-208
百搭单品
用心练，更自信
不透明面料通过深蹲动作测试，可提供出众包覆效果。侧边采用无缝设计，腰部背面融入贴合身形的 V 字形设计，缔造流畅版型。
动起来，也干爽
弹性面料结合 Dri-FIT 技术，导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
灵活练，迎挑战
采用匠心设计，高腰配有一个隐藏式口袋，助你整装待发，迎接日常挑战。
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 高腰设计
- 面料：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
