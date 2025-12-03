 
Nike One 女子高腰速干紧身裤 - 黑/黑

Nike One

女子高腰速干紧身裤

Nike One 女子高腰速干紧身裤采用百搭匠心设计，休闲训练两相宜，助你驾驭多场景穿搭。弹性针织面料柔软非凡，可随身体动作灵活伸展，同时帮助保持干爽舒适。减少接缝设计，塑就顺滑贴合感。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： HJ9196-010

Nike One

人气 Nike One，佳选单品

该系列紧身裤有多种长度可供选择，助你随心切换风格，轻松驾驭不同运动。多种配色任你挑选，可搭配任意一款 Nike One 上衣和运动内衣，打造全身造型。

妥帖包覆，自信从容

不透明面料结合高腰设计，为臀部提供出众包覆效果，助你轻松驾驭大幅度弯腰和伸展动作。减少接缝设计，塑就顺滑贴合感，突显迷人曲线。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
  • 后腰内侧口袋可收纳大部分手机

产品细节

  • 面料/腰部里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
