 
Nike One 托特包 - 玫瑰金/玫瑰金/玫瑰金

Nike One

托特包

25% 折让

Nike One 托特包有别于常规包款，匠心应你所需，一包轻松搞定。 大号主袋搭配内置口袋，便于有序收纳基本物品。 外部拉链袋，令小物件触手可及。


  • 显示颜色： 玫瑰金/玫瑰金/玫瑰金
  • 款式： HV1193-688

其他细节

  • 可调节软垫肩带，打造舒适携背体验
  • 内置保护套可容纳大多数笔记本电脑

产品细节

  • 尺寸：33 x 50 x 16 厘米
  • 行李箱套带
  • 多口袋设计
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
