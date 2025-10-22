Nike One
托特包
18% 折让
Nike One 托特包有别于常规包款，匠心应你所需，一包轻松搞定。 大号主袋搭配内置口袋，便于有序收纳基本物品。 外部拉链袋，令小物件触手可及。
- 显示颜色： 玫瑰金/玫瑰金/玫瑰金
- 款式： HV1193-688
Nike One
18% 折让
Nike One 托特包有别于常规包款，匠心应你所需，一包轻松搞定。 大号主袋搭配内置口袋，便于有序收纳基本物品。 外部拉链袋，令小物件触手可及。
其他细节
- 可调节软垫肩带，打造舒适携背体验
- 内置保护套可容纳大多数笔记本电脑
产品细节
- 尺寸：33 x 50 x 16 厘米
- 行李箱套带
- 多口袋设计
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
- 显示颜色： 玫瑰金/玫瑰金/玫瑰金
- 款式： HV1193-688
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。