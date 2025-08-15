 
Nike One 行李包 - 军械深海蓝/铁灰/军械深海蓝

Nike One

行李包

29% 折让

Nike One 行李包采用匠心设计，应你所需。该行李包采用宽敞主袋和内置口袋，结合侧边拉链口袋和鞋子收纳隔层，打造井然有序的存放空间。


  • 显示颜色： 军械深海蓝/铁灰/军械深海蓝
  • 款式： HV1197-478

产品细节

  • 尺寸：60 x 28 x 28 厘米
  • 容积：约 33 升 重量：约 787 克
  • 可拆卸肩带
  • 隐藏式拉链口袋
  • 行李箱套带
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 军械深海蓝/铁灰/军械深海蓝
  • 款式： HV1197-478

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。