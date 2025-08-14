Nike One Classic

¥139 ¥249 44% 折让

Nike One Classic Dri-FIT 女子速干短款背心经典百搭，训练休闲两相宜。轻盈顺滑面料具有速干性能，伴你迎接日常挑战。该背心舒适非凡，彰显经典风范，同时搭载导湿速干技术，令你从清晨散步到晚间休闲，保持干爽舒适，洋溢自信风采。

人气 Nike One，佳选单品

多年来，Nike One 一直是你的训练佳伴，但我们意识到每个人对训练的需求或感受都不尽相同。想要剪裁考究、外观精致的装备？Nike One Fitted 短款上衣能如你所愿。想要惬享挚爱T恤的舒适感受，又能畅享干爽？不妨试试 Nike One Relaxed 上衣。

经典格调，舒适非凡

圆领设计，塑就经典隽永风范。该背心经略微裁短，适合搭配你挚爱的高腰紧身裤，打造出众的全身行头，令你舒适自信一整天。弧形下摆和优雅的接缝线条，打造利落外观，单穿叠搭两相宜。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。