Nike One Classic
Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖上衣
¥149¥19925% 折让
Nike One Classic Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖上衣采用舒适设计，无论是参加训练，还是与朋友休闲小聚，皆可轻松驾驭。 柔软针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑
- 款式： HJ2855-010
Nike One Classic
¥149¥19925% 折让
Nike One Classic Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖上衣采用舒适设计，无论是参加训练，还是与朋友休闲小聚，皆可轻松驾驭。 柔软针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。
Nike One Classic
人气 Nike One，佳选单品。 想要加倍舒适？ Nike One Fitted 上衣如你所愿。 想要惬享挚爱T恤的舒适感受？ 不妨试试 Nike One Relaxed 上衣。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
运动自如
弧形下摆搭配两侧开衩设计，营造充裕活动空间。
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： HJ2855-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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