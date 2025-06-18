 

Nike One Classic

Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖上衣

¥199
黑
张扬蓝

Nike One Classic Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖上衣采用舒适设计，无论是参加训练，还是与朋友休闲小聚，皆可轻松驾驭。 柔软针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。


  • 显示颜色：
  • 款式： HJ2855-010

Nike One Classic

¥199

Nike One Classic Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖上衣采用舒适设计，无论是参加训练，还是与朋友休闲小聚，皆可轻松驾驭。 柔软针织面料结合 Dri-FIT 导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。

Nike One Classic

人气 Nike One，佳选单品。 想要加倍舒适？ Nike One Fitted 上衣如你所愿。 想要惬享挚爱T恤的舒适感受？ 不妨试试 Nike One Relaxed 上衣。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

运动自如

弧形下摆搭配两侧开衩设计，营造充裕活动空间。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： HJ2855-010

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。