Nike One Classic Dri-FIT 女子速干长袖上衣经典百搭，训练休闲两相宜。轻盈顺滑面料具有速干性能，伴你迎接日常挑战。该上衣舒适非凡，彰显经典风范，同时搭载导湿速干技术，助你从清晨散步到晚间休闲，畅享干爽舒适，洋溢自信风采。

多年来，Nike One 一直是你的训练佳伴，但我们意识到每个人对训练的需求或感受都不尽相同。想要剪裁考究、外观精致的装备？Nike One Fitted 短款上衣能如你所愿。想要惬享挚爱T恤的舒适感受，又能畅享干爽？不妨试试 Nike One Relaxed 上衣。

