Nike One
Dri-FIT 大童（女孩）速干二合一短裤
13% 折让
售罄：
此配色当前无货
Nike One Dri-FIT 大童（女孩）速干二合一短裤可导湿速干，舒适百搭，助你从容切换运动，发挥出色表现。 外层采用梭织面料，塑就利落外观和挺括质感。 舒适内层短裤设计，提升包覆效果。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HF8237-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。 紧身裤/腋/胯下拼接里料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
