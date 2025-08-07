 
Nike One Dri-FIT 大童（女孩）速干二合一短裤 - 黑/白色

Nike One

Dri-FIT 大童（女孩）速干二合一短裤

13% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike One Dri-FIT 大童（女孩）速干二合一短裤可导湿速干，舒适百搭，助你从容切换运动，发挥出色表现。 外层采用梭织面料，塑就利落外观和挺括质感。 舒适内层短裤设计，提升包覆效果。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HF8237-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
  • 弹性腰部搭配内置抽绳，打造理想贴合感

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。 紧身裤/腋/胯下拼接里料：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。