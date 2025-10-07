 
Nike One Dri-FIT 大童（女孩）速干喇叭紧身裤助你在不同活动之间无缝切换，轻松满足忙碌日常需求。柔软弹性面料结合导湿速干技术，伴你畅享干爽舒适的日常穿着体验。高腰设计营造舒适包覆效果，喇叭裤筒增添趣味格调。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FZ5609-010

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 高腰设计，在弯腰和伸展动作中营造出众包覆感受
  • 后腰内置口袋，便于存放基本小物件

产品细节

  • 面料/里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶
  • 可机洗
