Nike One
Dri-FIT 大童（女孩）速干喇叭紧身裤
37% 折让
Nike One Dri-FIT 大童（女孩）速干喇叭紧身裤助你在不同活动之间无缝切换，轻松满足忙碌日常需求。柔软弹性面料结合导湿速干技术，伴你畅享干爽舒适的日常穿着体验。高腰设计营造舒适包覆效果，喇叭裤筒增添趣味格调。
- 显示颜色： 加农绿/白色
- 款式： FZ5609-017
Nike One
37% 折让
Nike One Dri-FIT 大童（女孩）速干喇叭紧身裤助你在不同活动之间无缝切换，轻松满足忙碌日常需求。柔软弹性面料结合导湿速干技术，伴你畅享干爽舒适的日常穿着体验。高腰设计营造舒适包覆效果，喇叭裤筒增添趣味格调。
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 高腰设计，在弯腰和伸展动作中营造出众包覆感受
- 后腰内置口袋，便于存放基本小物件
产品细节
- 面料/里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 加农绿/白色
- 款式： FZ5609-017
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。