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      Nike One

      Dri-FIT 大童（女孩）速干舒爽短袖训练上衣

      ¥199

      绣球花紫/白色
      白色/黑

      这款百搭上衣，可满足不同运动和活动需求。是的，非常喜欢。无论跑步、跳跃还是玩耍，Nike One Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖训练上衣皆可带来舒适穿着体验。柔软轻盈，兼具导湿速干性能和出众支撑效果。该产品采用 100% 再生聚酯纤维制成。

      • 显示颜色： 绣球花紫/白色
      • 款式： DD7639-515

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