Nike One
Dri-FIT 女子速干背心
31% 折让
NIKE ONE 系列，配你每一场 PLAY。 Nike One Dri-FIT 女子速干背心采用柔软面料，可随身体动作灵活伸展，同时帮助保持干爽舒适。 贴合设计结合内置无罩杯运动内衣和可调节肩带，缔造舒适包覆效果。
- 显示颜色： 锈粉/白色
- 款式： IH8606-685
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 侧边接缝处融入褶饰元素，增添立体感
产品细节
- 可调节肩带
- 胸部中央饰有耐克勾标志
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。 里料拼接：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
