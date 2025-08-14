Nike One
Dri-FIT 女子速干背心
10% 折让
Nike One Dri-FIT 女子速干背心根植于 Nike 经典风范，醒目出众；柔软面料可随身体动作灵活伸展，同时帮助保持干爽舒适。 贴合设计结合无罩杯运动内衣，轻松打造出众包覆效果。
- 显示颜色： 热情红/队红/鲜亮勃艮第酒红
- 款式： II0427-633
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 内置无罩杯运动内衣，提供出众支撑力和出色包覆效果
产品细节
- 耐克勾勾标志
- 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。 里料拼接：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
