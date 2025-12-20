Nike One
Dri-FIT 女子速干长袖上衣
40% 折让
售罄：
此配色当前无货
NIKE ONE 系列，为你而生。 Nike One Dri-FIT 女子速干长袖上衣采用宽松版型，柔软非凡且可导湿速干。 采用前长后短剪裁，为背面营造出众透气性，亦可前后反穿打造前卫的正面造型。
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/白色
- 款式： IH8609-652
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 前后两穿设计，打造不同造型
产品细节
- 耐克勾勾标志
- 80% 聚酯纤维/20% 氨纶
- 可机洗
