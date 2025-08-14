 
Nike One Dri-FIT 女子速干长袖上衣 - 鲜亮勃艮第酒红/白色

Nike One

Dri-FIT 女子速干长袖上衣

20% 折让
鲜亮勃艮第酒红/白色
锈粉/白色

NIKE ONE 系列，为你而生。 Nike One Dri-FIT 女子速干长袖上衣采用宽松版型，柔软非凡且可导湿速干。 采用前长后短剪裁，为背面营造出众透气性，亦可前后反穿打造前卫的正面造型。


  • 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/白色
  • 款式： IH8609-652

Nike One

20% 折让

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 前后两穿设计，打造不同造型

产品细节

  • 耐克勾勾标志
  • 80% 聚酯纤维/20% 氨纶
  • 可机洗
