 

Nike One Fitted

女子速干长袖上衣

¥319¥39920% 折让

Nike One Fitted 女子速干长袖上衣采用短款设计，休闲训练两相宜，助你驾驭多场景穿搭。 针织面料柔软非凡，可随身体动作灵活伸展，同时有助保持干爽舒适。


  • 显示颜色： 淡象牙白
  • 款式： HV8726-110

Nike One Fitted

¥319¥39920% 折让

Nike One Fitted 女子速干长袖上衣采用短款设计，休闲训练两相宜，助你驾驭多场景穿搭。 针织面料柔软非凡，可随身体动作灵活伸展，同时有助保持干爽舒适。

人气 Nike One，理想单品

多年来，Nike One 一直是你的训练佳伴，但我们意识到每个人对训练的需求或感受都不尽相同。 不喜欢短款贴合设计？ 那就试试 Nike One Classic 上衣，该上衣休闲舒适，还有不种长度任你选择。 想要惬享挚爱T恤的柔软感受，又能干爽舒适？ 不妨试试 Nike One Relaxed 上衣。

精致细节

优雅的接缝线条，打造别致外观，单穿叠搭两相宜。 袖口开衩设计，缔造舒适感受，同时提升造型格调。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

产品细节

  • 80% 聚酯纤维/20% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 淡象牙白
  • 款式： HV8726-110

免费配送和退换货

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