Nike One Fitted
女子速干长袖上衣
¥319¥39920% 折让
Nike One Fitted 女子速干长袖上衣采用短款设计，休闲训练两相宜，助你驾驭多场景穿搭。 针织面料柔软非凡，可随身体动作灵活伸展，同时有助保持干爽舒适。
- 显示颜色： 淡象牙白
- 款式： HV8726-110
Nike One Fitted
¥319¥39920% 折让
Nike One Fitted 女子速干长袖上衣采用短款设计，休闲训练两相宜，助你驾驭多场景穿搭。 针织面料柔软非凡，可随身体动作灵活伸展，同时有助保持干爽舒适。
人气 Nike One，理想单品
多年来，Nike One 一直是你的训练佳伴，但我们意识到每个人对训练的需求或感受都不尽相同。 不喜欢短款贴合设计？ 那就试试 Nike One Classic 上衣，该上衣休闲舒适，还有不种长度任你选择。 想要惬享挚爱T恤的柔软感受，又能干爽舒适？ 不妨试试 Nike One Relaxed 上衣。
精致细节
优雅的接缝线条，打造别致外观，单穿叠搭两相宜。 袖口开衩设计，缔造舒适感受，同时提升造型格调。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。
产品细节
- 80% 聚酯纤维/20% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 淡象牙白
- 款式： HV8726-110
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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