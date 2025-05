Nike One Fitted

¥399

Nike One Fitted 女子速干长袖上衣采用短款设计,休闲训练两相宜,助你驾驭多场景穿搭。 针织面料柔软非凡,可随身体动作灵活伸展,同时有助保持干爽舒适。

人气 Nike One,理想单品

多年来,Nike One 一直是你的训练佳伴,但我们意识到每个人对训练的需求或感受都不尽相同。 不喜欢短款贴合设计? 那就试试 Nike One Classic 上衣,该上衣休闲舒适,还有不种长度任你选择。 想要惬享挚爱T恤的柔软感受,又能干爽舒适? 不妨试试 Nike One Relaxed 上衣。

精致细节

优雅的接缝线条,打造别致外观,单穿叠搭两相宜。 袖口开衩设计,缔造舒适感受,同时提升造型格调。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干,帮助身体保持干爽舒适。