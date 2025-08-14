想要参加训练，还是与朋友小聚？Nike One Fitted Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖上衣助你从容应对日常生活场景。 柔软针织面料结合导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。 出众贴合设计结合微弧形下摆，助你在不同活动中打造出众的全身行头，洋溢自信风采。

Nike One，理想单品。 不喜欢短款贴合设计？ 那就试试 Nike One Classic 上衣，该上衣休闲舒适又时尚有型。 想要惬享挚爱T恤的舒适感受？ 不妨试试 Nike One Relaxed 上衣。

想要参加训练，还是与朋友小聚？Nike One Fitted Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖上衣助你从容应对日常生活场景。 柔软针织面料结合导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。 出众贴合设计结合微弧形下摆，助你在不同活动中打造出众的全身行头，洋溢自信风采。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。