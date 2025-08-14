 
Nike One Fitted Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖上衣 - 中柔粉/白色

Nike One Fitted

Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖上衣

20% 折让

想要参加训练，还是与朋友小聚？Nike One Fitted Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖上衣助你从容应对日常生活场景。 柔软针织面料结合导湿速干技术，帮助保持干爽舒适。 出众贴合设计结合微弧形下摆，助你在不同活动中打造出众的全身行头，洋溢自信风采。


  • 显示颜色： 中柔粉/白色
  • 款式： FZ5600-690

Nike One，理想单品。 不喜欢短款贴合设计？ 那就试试 Nike One Classic 上衣，该上衣休闲舒适又时尚有型。 想要惬享挚爱T恤的舒适感受？ 不妨试试 Nike One Relaxed 上衣。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 印有耐克勾标志
  • 可机洗
