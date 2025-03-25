Nike One Fitted

Dri-FIT 大童（女孩）速干背心

¥199

想要参加训练，还是与朋友小聚？Nike One Fitted Dri-FIT 大童（女孩）速干背心助你从容应对日常生活场景。 针织面料柔软非凡，可随身体动作灵活伸展，具备导湿速干性能，助你保持干爽舒适。 采用舒适贴合设计，结合略微裁短下摆，可与挚爱的高腰下装搭配穿着，打造出众全身行头，助你自信驾驭不同活动。

  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： FZ5598-100

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