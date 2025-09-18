NIKE ONE 系列，配你每一场 PLAY。 Nike One Fitted Dri-FIT 女子速干短款背心采用柔软面料，可随身体动作灵活伸展，同时有效导湿速干，助你在不同运动中保持舒适。

不喜欢短款贴合设计？ 那就试试 Nike One Classic 上衣，该上衣宽松舒适，利落有型。 想要惬享挚爱T恤的舒适感受，又能畅享干爽？ 不妨试试 Nike One Relaxed 上衣。

NIKE ONE 系列，配你每一场 PLAY。 Nike One Fitted Dri-FIT 女子速干短款背心采用柔软面料，可随身体动作灵活伸展，同时有效导湿速干，助你在不同运动中保持舒适。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。