 
Nike One Fitted Dri-FIT 女子速干短款背心 - 黑/暗烟灰

NIKE ONE 系列，配你每一场 PLAY。 Nike One Fitted Dri-FIT 女子速干短款背心采用柔软面料，可随身体动作灵活伸展，同时有效导湿速干，助你在不同运动中保持舒适。


  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
  • 款式： HV3654-010

人气 Nike One，佳选单品

不喜欢短款贴合设计？ 那就试试 Nike One Classic 上衣，该上衣宽松舒适，利落有型。 想要惬享挚爱T恤的舒适感受，又能畅享干爽？ 不妨试试 Nike One Relaxed 上衣。

舒适体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适。 胸前内侧融入轻薄拼接设计，带来轻微包覆效果。

产品细节

  • 面料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。 拼接：72% 聚酯纤维/28% 氨纶。 里料拼接：88% 聚酯纤维/12% 氨纶
  • 内置无罩杯运动内衣
  • 印有耐克勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/暗烟灰
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
