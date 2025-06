Nike One Relaxed

¥169 ¥199 15% 折让

想要参加体育训练,还是与朋友一起休闲玩耍?Nike One Relaxed Dri-FIT 大童(女孩)速干短袖上衣助你从容应对日常生活场景。轻盈针织面料自然垂坠,略带纹理质感,搭载导湿速干技术,令你在不同活动中尽享舒适体验。

人气 Nike One,佳选单品

Nike One 系列采用匠心设计,休闲训练两相宜。喜欢修身款?Nike One Fitted 上衣如你所愿。或者试试舒适合身且时尚有型 Nike One Classic 上衣。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干,帮助保持干爽、舒适和专注。