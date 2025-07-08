Nike One Relaxed
Dri-FIT 大童（女孩）透气速干短袖上衣
30% 折让
想要参加体育训练，还是与朋友一起休闲玩耍？Nike One Relaxed Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖上衣助你从容应对日常生活场景。轻盈针织面料自然垂坠，略带纹理质感，搭载导湿速干技术，令你在不同活动中尽享舒适体验。
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： FZ5602-100
Nike One Relaxed
30% 折让
想要参加体育训练，还是与朋友一起休闲玩耍？Nike One Relaxed Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖上衣助你从容应对日常生活场景。轻盈针织面料自然垂坠，略带纹理质感，搭载导湿速干技术，令你在不同活动中尽享舒适体验。
人气 Nike One，佳选单品
Nike One 系列采用匠心设计，休闲训练两相宜。喜欢修身款？Nike One Fitted 上衣如你所愿。或者试试舒适合身且时尚有型 Nike One Classic 上衣。
干爽体验
Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。
其他细节
- 腋下面料采用拼接设计，营造畅动空间
- 轻微弧形下摆，在运动时打造出众包覆效果
产品细节
- 81% 聚酯纤维/13% 棉/6% 氨纶
- 热转印耐克勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 白色/黑
- 款式： FZ5602-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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