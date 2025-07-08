想要参加体育训练，还是与朋友一起休闲玩耍？Nike One Relaxed Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖上衣助你从容应对日常生活场景。轻盈针织面料自然垂坠，略带纹理质感，搭载导湿速干技术，令你在不同活动中尽享舒适体验。

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