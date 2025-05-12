 

Nike One Relaxed

Dri-FIT 大童（女孩）透气速干短袖上衣

¥159¥19920% 折让

想要参加体育训练，还是与朋友一起休闲玩耍？Nike One Relaxed Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖上衣助你从容应对日常生活场景。轻盈针织面料自然垂坠，略带纹理质感，搭载导湿速干技术，令你在不同活动中尽享舒适体验。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： FZ5602-100

Nike One Relaxed

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想要参加体育训练，还是与朋友一起休闲玩耍？Nike One Relaxed Dri-FIT 大童（女孩）速干短袖上衣助你从容应对日常生活场景。轻盈针织面料自然垂坠，略带纹理质感，搭载导湿速干技术，令你在不同活动中尽享舒适体验。

人气 Nike One，佳选单品

Nike One 系列采用匠心设计，休闲训练两相宜。喜欢修身款？Nike One Fitted 上衣如你所愿。或者试试舒适合身且时尚有型 Nike One Classic 上衣。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注。

其他细节

  • 腋下面料采用拼接设计，营造畅动空间
  • 轻微弧形下摆，在运动时打造出众包覆效果

产品细节

  • 81% 聚酯纤维/13% 棉/6% 氨纶
  • 热转印耐克勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： FZ5602-100

免费配送和退换货

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