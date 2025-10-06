Nike One Relaxed
Dri-FIT 女子速干上衣
42% 折让
Nike One Relaxed Dri-FIT 女子速干上衣采用修身版型，可导湿速干，助你自如畅动。针织面料，质感轻盈，营造舒适包覆体验。
- 显示颜色： 黑/暗烟灰
- 款式： HV3658-010
其他细节
- Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 裹身式设计，尽显个性风采
产品细节
- 81% 聚酯纤维/13% 棉/6% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
