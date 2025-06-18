Nike One Relaxed
Dri-FIT 女子速干夹克
¥399¥59933% 折让
Nike One Relaxed Dri-FIT 女子速干夹克采用柔软耐穿的梭织面料，在微风吹拂时令你保持舒适，彰显经典风范。
- 显示颜色： 苍野灰/苍野灰/苍野灰/白色
- 款式： HQ3368-078
Nike One Relaxed
¥399¥59933% 折让
Nike One Relaxed Dri-FIT 女子速干夹克采用柔软耐穿的梭织面料，在微风吹拂时令你保持舒适，彰显经典风范。
产品细节
- 弹性袖口和松紧抽绳下摆
- 拉链口袋
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 苍野灰/苍野灰/苍野灰/白色
- 款式： HQ3368-078
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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