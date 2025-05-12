NIKE ONE 系列，配你每一场 PLAY。 Nike One Relaxed Dri-FIT 女子速干短款短袖上衣采用轻盈针织面料，搭载导湿速干技术，令你尽享干爽体验。 宽松版型，营造舒适感受，助你自如驾驭日常场合。

多年来，Nike One 一直是你的训练佳伴， 但每个人对训练的需求或感受都不尽相同。 想要剪裁考究、外观精致的装备？ Nike One Fitted 短款上衣能如你所愿。 或者试试 Nike One Classic 上衣，该上衣舒适又时尚有型。

NIKE ONE 系列，配你每一场 PLAY。 Nike One Relaxed Dri-FIT 女子速干短款短袖上衣采用轻盈针织面料，搭载导湿速干技术，令你尽享干爽体验。 宽松版型，营造舒适感受，助你自如驾驭日常场合。

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