Nike One Relaxed

¥309 ¥349 11% 折让

NIKE ONE 系列,配你每一场 PLAY。 Nike One Relaxed Dri-FIT 女子速干短款短袖上衣采用轻盈针织面料,搭载导湿速干技术,令你尽享干爽体验。 宽松版型,营造舒适感受,助你自如驾驭日常场合。

人气 Nike One,理想单品

多年来,Nike One 一直是你的训练佳伴, 但每个人对训练的需求或感受都不尽相同。 想要剪裁考究、外观精致的装备? Nike One Fitted 短款上衣能如你所愿。 或者试试 Nike One Classic 上衣,该上衣舒适又时尚有型。

干爽体验

Nike Dri-FIT 技术可导湿速干,帮助身体保持干爽舒适。