Nike One Relaxed

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Nike One Relaxed Dri-FIT 女子速干长袖上衣经典百搭，训练休闲两相宜。轻盈非凡的针织面料自然垂坠，略带纹理质感，具有速干性能，令你在不同活动中尽享舒适。宽松版型设计，令你从清晨散步到晚间休闲，都能畅享舒适包覆感受。

人气 Nike One，佳选单品 多年来，Nike One 一直是你的训练佳伴，但我们意识到每个人对训练的需求或感受都不尽相同。想要剪裁考究、外观精致的装备？Nike One Fitted 短款上衣能如你所愿。或者试试 Nike One Classic 上衣，该上衣舒适又时尚有型。 舒适百搭，日常佳选 罗纹领口和袖口，有助在运动中稳固衣身。

其他细节 Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适

弧形下摆，帮助在运动时打造出众包覆效果