 

Nike One Relaxed

Dri-FIT 女子速干长袖上衣

¥359¥39910% 折让

Nike One Relaxed Dri-FIT 女子速干长袖上衣经典百搭，训练休闲两相宜。轻盈非凡的针织面料自然垂坠，略带纹理质感，具有速干性能，令你在不同活动中尽享舒适。宽松版型设计，令你从清晨散步到晚间休闲，都能畅享舒适包覆感受。


  • 显示颜色： 貂棕/黑
  • 款式： FN2818-233

Nike One Relaxed

¥359¥39910% 折让

Nike One Relaxed Dri-FIT 女子速干长袖上衣经典百搭，训练休闲两相宜。轻盈非凡的针织面料自然垂坠，略带纹理质感，具有速干性能，令你在不同活动中尽享舒适。宽松版型设计，令你从清晨散步到晚间休闲，都能畅享舒适包覆感受。

人气 Nike One，佳选单品

多年来，Nike One 一直是你的训练佳伴，但我们意识到每个人对训练的需求或感受都不尽相同。想要剪裁考究、外观精致的装备？Nike One Fitted 短款上衣能如你所愿。或者试试 Nike One Classic 上衣，该上衣舒适又时尚有型。

舒适百搭，日常佳选

罗纹领口和袖口，有助在运动中稳固衣身。

其他细节

  • Nike Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 弧形下摆，帮助在运动时打造出众包覆效果

产品细节

  • 81% 聚酯纤维/13% 棉/6% 氨纶
  • 可机洗
  • 背面上方中央饰有反光标志
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 貂棕/黑
  • 款式： FN2818-233

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。