Nike One Relaxed

¥359 ¥399 10% 折让

Nike One Relaxed Dri-FIT 女子速干长袖上衣经典百搭,训练休闲两相宜。轻盈非凡的针织面料自然垂坠,略带纹理质感,具有速干性能,令你在不同活动中尽享舒适。宽松版型设计,令你从清晨散步到晚间休闲,都能畅享舒适包覆感受。

人气 Nike One,佳选单品

多年来,Nike One 一直是你的训练佳伴,但我们意识到每个人对训练的需求或感受都不尽相同。想要剪裁考究、外观精致的装备?Nike One Fitted 短款上衣能如你所愿。或者试试 Nike One Classic 上衣,该上衣舒适又时尚有型。

舒适百搭,日常佳选

罗纹领口和袖口,有助在运动中稳固衣身。