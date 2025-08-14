Nike One
Repel 女子拒水 Oversize 风连帽梭织夹克
10% 折让
NIKE ONE 系列，配你每一场 PLAY。 Nike One Repel 女子拒水 Oversize 风连帽梭织夹克采用拒水且富有弹性的梭织面料，轻盈顺滑，让你在不同活动中畅享舒适包覆体验。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IH8601-010
其他细节
- 梭织面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 网眼布衬里口袋，为基本物品提供干爽收纳空间
产品细节
- 正面插手口袋
- 全长拉链开襟设计
- 弹性袖口
- 左胸饰有耐克勾标志
- 面料：85% 聚酯纤维/15% 氨纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IH8601-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
