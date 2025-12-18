 
Nike One Repel 女子拒水 Oversize 风连帽梭织夹克 - 黑/白色

Nike One

Repel 女子拒水 Oversize 风连帽梭织夹克

NIKE ONE 系列，配你每一场 PLAY。 Nike One Repel 女子拒水 Oversize 风连帽梭织夹克采用拒水且富有弹性的梭织面料，轻盈顺滑，让你在不同活动中畅享舒适包覆体验。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IH8601-010

其他细节

  • 梭织面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 网眼布衬里口袋，为基本物品提供干爽收纳空间

产品细节

  • 正面插手口袋
  • 全长拉链开襟设计
  • 弹性袖口
  • 左胸饰有耐克勾标志
  • 面料：85% 聚酯纤维/15% 氨纶。 网眼布：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。