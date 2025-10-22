Nike One
Therma-FIT 女子半长拉链开襟摇粒绒上衣
18% 折让
保暖出众，冷天佳选。 Nike One Therma-FIT 女子半长拉链开襟摇粒绒上衣采用柔软摇粒绒面料，结合保暖技术，令你无惧冷天，畅练不止。
- 显示颜色： 珍珠灰
- 款式： IO0254-047
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 超宽松版型，便于轻松叠搭
产品细节
- 正面配有大号口袋
- 弹性下摆和袖口
- 面料：100% 聚酯纤维。口袋：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤
- 可机洗
- 显示颜色： 珍珠灰
- 款式： IO0254-047
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
