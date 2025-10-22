Nike One
Therma-FIT 女子高腰紧身裤
24% 折让
保暖出众，冷天佳选。 Nike One Therma-FIT 女子高腰紧身裤柔软舒适，搭配高弹面料，助你随心畅动。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV2299-010
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 后腰内置口袋可收纳大部分手机
- 宽版腰部，稳固贴合
产品细节
- 腿部反光 Swoosh 标志
- 面料/腰部里料：80% 聚酯纤维/20% 氨纶。 腋/胯下拼接里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
