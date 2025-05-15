Nike P-6000
复古运动鞋
¥749
从 2006 到 6002，向未来迈进。穿上 Nike P-6000 男子运动鞋，迈向未来。鞋款融入金属铬色合成材质等太空时代细节，焕新演绎 2006 年的 Air Pegasus，随心驾驭未来风潮。
- 显示颜色： 金属银/帆白/黑/金属银
- 款式： CN0149-001
Nike P-6000
¥749
从 2006 到 6002，向未来迈进。穿上 Nike P-6000 男子运动鞋，迈向未来。鞋款融入金属铬色合成材质等太空时代细节，焕新演绎 2006 年的 Air Pegasus，随心驾驭未来风潮。
实穿与风格兼备
鞋面采用透气材料，搭配纵横交错的金属铬色合成材质覆面，呈现千禧年代独具一格的运动美学。
为步行而制
泡绵中底轻盈缓震，带来舒适的足底感受，轻松畅行街头。
出色设计，出众抓附
橡胶外底，铸就非凡抓地力。
产品细节
- 显示颜色： 金属银/帆白/黑/金属银
- 款式： CN0149-001
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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