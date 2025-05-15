 

Nike P-6000

复古运动鞋

¥749

从 2006 到 6002，向未来迈进。穿上 Nike P-6000 男子运动鞋，迈向未来。鞋款融入金属铬色合成材质等太空时代细节，焕新演绎 2006 年的 Air Pegasus，随心驾驭未来风潮。


  • 显示颜色： 金属银/帆白/黑/金属银
  • 款式： CN0149-001

Nike P-6000

¥749

从 2006 到 6002，向未来迈进。穿上 Nike P-6000 男子运动鞋，迈向未来。鞋款融入金属铬色合成材质等太空时代细节，焕新演绎 2006 年的 Air Pegasus，随心驾驭未来风潮。

实穿与风格兼备

鞋面采用透气材料，搭配纵横交错的金属铬色合成材质覆面，呈现千禧年代独具一格的运动美学。

为步行而制

泡绵中底轻盈缓震，带来舒适的足底感受，轻松畅行街头。

出色设计，出众抓附

橡胶外底，铸就非凡抓地力。

产品细节

  • 显示颜色： 金属银/帆白/黑/金属银
  • 款式： CN0149-001

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