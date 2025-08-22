Nike P-6000
大童运动鞋
10% 折让
Nike P-6000 大童运动鞋从复古 Pegasus 运动鞋中汲取设计灵感，为 21 世纪早期人气运动鞋设计注入时尚新风尚。柔软泡绵缓震配置，塑就回弹迈步体验。透气织物和运动风设计元素，塑就轻盈舒适感和吸睛时尚范。
- 显示颜色： 珍珠灰/珍珠白/水洗珊瑚红/天青石蓝
- 款式： II4262-042
Nike P-6000
10% 折让
Nike P-6000 大童运动鞋从复古 Pegasus 运动鞋中汲取设计灵感，为 21 世纪早期人气运动鞋设计注入时尚新风尚。柔软泡绵缓震配置，塑就回弹迈步体验。透气织物和运动风设计元素，塑就轻盈舒适感和吸睛时尚范。
其他细节
- 复古设计灵感源自 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006
- 合成材质与透气织物组合鞋面，缔造出众耐穿性和透气性
- 泡绵中底，带来舒适的足底感受
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 外底橡胶向上延伸至鞋头
- 显示颜色： 珍珠灰/珍珠白/水洗珊瑚红/天青石蓝
- 款式： II4262-042
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。