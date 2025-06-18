 

Nike P-6000

大童运动鞋

¥699

Nike P-6000 大童运动鞋从复古 Pegasus 运动鞋中汲取设计灵感，为 21 世纪早期人气运动鞋设计注入时尚新风尚。柔软泡绵缓震配置，塑就回弹迈步体验。透气织物和运动风设计元素，塑就轻盈舒适感和吸睛时尚范。


  • 显示颜色： 珍珠灰/珍珠白/水洗珊瑚红/天青石蓝
  • 款式： II4262-042

Nike P-6000

¥699

Nike P-6000 大童运动鞋从复古 Pegasus 运动鞋中汲取设计灵感，为 21 世纪早期人气运动鞋设计注入时尚新风尚。柔软泡绵缓震配置，塑就回弹迈步体验。透气织物和运动风设计元素，塑就轻盈舒适感和吸睛时尚范。

其他细节

  • 复古设计灵感源自 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006
  • 合成材质与透气织物组合鞋面，缔造出众耐穿性和透气性
  • 泡绵中底，带来舒适的足底感受
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 外底橡胶向上延伸至鞋头
  • 显示颜色： 珍珠灰/珍珠白/水洗珊瑚红/天青石蓝
  • 款式： II4262-042

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