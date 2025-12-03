Nike P-6000 女子运动鞋结合经典的 Pegasus 系列设计，采用透气网眼布，搭配匠心覆面，再现千禧年代的跑鞋风格，塑就大气外观。鞋款秉承 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的设计风格，缔造街头时尚运动风范，同时带来日常穿着舒适感受。

Nike P-6000 女子运动鞋结合经典的 Pegasus 系列设计，采用透气网眼布，搭配匠心覆面，再现千禧年代的跑鞋风格，塑就大气外观。鞋款秉承 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的设计风格，缔造街头时尚运动风范，同时带来日常穿着舒适感受。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。