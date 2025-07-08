Nike P-6000
女子运动鞋
30% 折让
Nike P-6000 女子运动鞋融合过往 Pegasus 鞋款，为 21 世纪早期运动鞋设计注入时尚新风尚。 透气网眼布结合运动风格线条，塑就吸睛外观和透气舒适感受。
- 显示颜色： 幻影灰白/巴洛克棕/金属山峰白/军械深海蓝
- 款式： HV8972-001
其他细节
- 泡绵中底以田径赛道为灵感，采用加高设计，塑就柔软缓震效果
- 沿袭 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的复古设计风格
- 织物与皮革组合鞋面，缔造出色结构感，营造舒适支撑效果
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
