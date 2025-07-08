 
Nike P-6000 女子运动鞋 - 幻影灰白/巴洛克棕/金属山峰白/军械深海蓝
Nike P-6000 女子运动鞋融合过往 Pegasus 鞋款，为 21 世纪早期运动鞋设计注入时尚新风尚。 透气网眼布结合运动风格线条，塑就吸睛外观和透气舒适感受。


  • 显示颜色： 幻影灰白/巴洛克棕/金属山峰白/军械深海蓝
  • 款式： HV8972-001

其他细节

  • 泡绵中底以田径赛道为灵感，采用加高设计，塑就柔软缓震效果
  • 沿袭 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的复古设计风格
  • 织物与皮革组合鞋面，缔造出色结构感，营造舒适支撑效果
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

