Nike P-6000 男子复古跑鞋风运动鞋 - 青灰色/浅铁矿石灰/金属银/白色
Nike P-6000 男子运动鞋透气舒适，以 2006 年的 Nike Air Pegasus 为设计蓝本，再现经典混搭造型，带你重回 21 世纪初。


  • 显示颜色： 青灰色/浅铁矿石灰/金属银/白色
  • 款式： FN7509-029

实穿与风格兼备

透气网眼布搭配天然皮革覆面，重拾 21 世纪初的跑步美学理念。

舒适非凡

泡绵中底轻盈缓震，带来柔软舒适的足底感受。

出众抓附

橡胶外底，铸就出色抓地力。

产品细节

