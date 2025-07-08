Nike P-6000
男子复古跑鞋风运动鞋
10% 折让
Nike P-6000 男子运动鞋透气舒适，以 2006 年的 Nike Air Pegasus 为设计蓝本，再现经典混搭造型，带你重回 21 世纪初。
- 显示颜色： 青灰色/浅铁矿石灰/金属银/白色
- 款式： FN7509-029
Nike P-6000
10% 折让
Nike P-6000 男子运动鞋透气舒适，以 2006 年的 Nike Air Pegasus 为设计蓝本，再现经典混搭造型，带你重回 21 世纪初。
实穿与风格兼备
透气网眼布搭配天然皮革覆面，重拾 21 世纪初的跑步美学理念。
舒适非凡
泡绵中底轻盈缓震，带来柔软舒适的足底感受。
出众抓附
橡胶外底，铸就出色抓地力。
产品细节
- 显示颜色： 青灰色/浅铁矿石灰/金属银/白色
- 款式： FN7509-029
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。