 
Nike P-6000 男子运动鞋 - 金属银/狼灰/煤黑/山峰白

Nike P-6000

男子运动鞋

20% 折让
Nike P-6000 男子运动鞋 - 金属银/狼灰/煤黑/山峰白
设计你的 Nike By You 专属定制产品

Nike P-6000 男子运动鞋融合过往 Pegasus 鞋款设计，为 21 世纪早期跑步鞋设计注入时尚新风尚。运动风设计线条结合透气织物和加高泡绵缓震配置，让你赚足回头率，畅享非凡舒适的穿着体验。


  • 显示颜色： 金属银/狼灰/煤黑/山峰白
  • 款式： IH4465-095

Nike P-6000

20% 折让

Nike P-6000 男子运动鞋融合过往 Pegasus 鞋款设计，为 21 世纪早期跑步鞋设计注入时尚新风尚。运动风设计线条结合透气织物和加高泡绵缓震配置，让你赚足回头率，畅享非凡舒适的穿着体验。

其他细节

  • 沿袭 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的复古设计风格
  • 皮革、合成材质与织物组合鞋面，打造出色结构感，营造舒适支撑效果
  • 泡绵中底以田径赛道为灵感，采用加高设计，塑就柔软缓震效果
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 金属银/狼灰/煤黑/山峰白
  • 款式： IH4465-095

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。