Nike P-6000
男子运动鞋
30% 折让
Nike P-6000 男子运动鞋融合过往 Pegasus 鞋款设计，为 21 世纪早期跑步鞋设计注入时尚新风尚。运动风设计线条结合透气织物和加高泡绵缓震配置，让你赚足回头率，畅享非凡舒适的穿着体验。
- 显示颜色： 浅卡其/闪电蓝/冷灰/淡象牙白
- 款式： IH4382-200
其他细节
- 沿袭 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的复古设计风格
- 皮革与织物组合鞋面，打造出色结构感，营造舒适支撑效果
- 泡绵中底以田径赛道为灵感，采用加高设计，塑就柔软缓震效果
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
