Nike P-6000 男子运动鞋 - 黑/黑
Nike P-6000 男子运动鞋以 2006 年的 Nike Air Pegasus 为设计蓝本，再现经典混搭造型，缔造舒适透气的穿着体验，唤起 21 世纪初的回忆。


  • 显示颜色： 黑/黑
  • 款式： CD6404-002

实穿与风格兼备

透气网眼布结合耐穿覆面，营造 21 世纪的畅跑美学概念。

舒适非凡

泡绵中底轻盈缓震，带来柔软舒适的足底感受。

出众抓附

橡胶外底，铸就非凡抓地力。

产品细节

  • 鞋舌织带搭配 “BOWERMAN SERIES” 标志
  • 鞋舌饰有 “NIKE” 字样
  • 模压 Swoosh 设计
