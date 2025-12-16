 
Nike P-6000 马年限定脱缰系列新年款男子运动鞋 - 雾杉木绿/帆白/幻影灰白/帆白

Nike P-6000 马年限定脱缰系列

新年款男子运动鞋

¥849
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

2026 年将迎来马年。Nike P-6000 马年限定脱缰系列新年款男子运动鞋致敬代表勇气、财富和荣誉的骏马，喜迎农历新年。鞋舌织带饰有旷野图案，旨在庆贺马年。该鞋款融合过往 Pegasus 鞋款设计，采用运动风设计线条结合透气织物，为 21 世纪早期跑步鞋设计注入时尚新风尚。泡绵缓震配置以田径赛道为灵感，打造加高设计，缔造非凡舒适脚感。


  • 显示颜色： 雾杉木绿/帆白/幻影灰白/帆白
  • 款式： IQ1120-311

Nike P-6000 马年限定脱缰系列

¥849

2026 年将迎来马年。Nike P-6000 马年限定脱缰系列新年款男子运动鞋致敬代表勇气、财富和荣誉的骏马，喜迎农历新年。鞋舌织带饰有旷野图案，旨在庆贺马年。该鞋款融合过往 Pegasus 鞋款设计，采用运动风设计线条结合透气织物，为 21 世纪早期跑步鞋设计注入时尚新风尚。泡绵缓震配置以田径赛道为灵感，打造加高设计，缔造非凡舒适脚感。

其他细节

  • 皮革与织物组合鞋面搭配结实覆面，经久耐穿，透气出众
  • 沿袭 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的复古设计风格
  • 橡胶外底，具备出色抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 雾杉木绿/帆白/幻影灰白/帆白
  • 款式： IQ1120-311

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。