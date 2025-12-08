Nike P-6000 "Denim"
男子运动鞋
20% 折让
Nike P-6000 "Denim" 男子运动鞋融合 Pegasus 过往鞋款设计，助力 21 世纪早期跑步鞋跃升时尚新高度。该鞋款混搭皮革、织物和翻毛皮，塑就拼接牛仔风范。泡绵缓震配置以田径赛道为灵感，打造加高设计，缔造非凡舒适脚感。
- 显示颜色： 旧蓝/灰石板蓝/芬蓝/珍珠灰
- 款式： IH3646-499
Nike P-6000 "Denim"
20% 折让
Nike P-6000 "Denim" 男子运动鞋融合 Pegasus 过往鞋款设计，助力 21 世纪早期跑步鞋跃升时尚新高度。该鞋款混搭皮革、织物和翻毛皮，塑就拼接牛仔风范。泡绵缓震配置以田径赛道为灵感，打造加高设计，缔造非凡舒适脚感。
其他细节
- 沿袭 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的复古设计风格
- 缓震鞋垫，带来舒适的足底体验
- 橡胶外底铸就非凡抓地力
产品细节
- 显示颜色： 旧蓝/灰石板蓝/芬蓝/珍珠灰
- 款式： IH3646-499
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。