Nike P-6000 PRM 男子运动鞋融合过往 Pegasus 鞋款设计，为 21 世纪早期跑步鞋风格注入现代新风尚。 运动风设计线条结合皮革材质，让你赚足回头率，畅享舒适穿着体验。 泡绵缓震配置以田径赛道为灵感，打造加高设计，缔造出众缓震性能。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。