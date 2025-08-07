Nike P-6000 SE
女子运动鞋
14% 折让
Nike P-6000 SE 女子运动鞋融合过往 Pegasus 鞋款设计，采用运动风设计线条结合透气织物，为 21 世纪早期跑步鞋设计注入时尚新风尚。泡绵缓震配置以田径赛道为灵感，打造加高设计，缔造非凡舒适脚感。
- 显示颜色： 化石石灰/麻黄/牛津粉/矿石灰
- 款式： IF1756-200
其他细节
- 沿袭 Nike Pegasus 25 和 Nike Pegasus 2006 的复古设计风格
- 织物、合成材质与皮革组合鞋面搭配结实覆面，透气耐穿
- 缓震设计，带来舒适的足底体验
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 化石石灰/麻黄/牛津粉/矿石灰
- 款式： IF1756-200
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
